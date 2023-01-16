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الإثنين، 16-01-2023 10:59 م

شباب إربد تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

وقال مدير مديرية شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي لـ (بترا) إن الجلسة تضمنت تعريفا برؤية وأهداف الرسالة وآلية التسجيل في الجائزة، وضرورة إشراك الشباب المبادر في العمل التطوعي، مؤكدا أهمية الجائزة في تعزيز ثقافة التطوع، وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات المساهمة في العمل التطوعي.

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