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الخميس، 12-01-2023 11:48 م

شباب إربد تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في لواء الطيبة

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة اربد في لواء الطيبة اليوم الخميس، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وذلك بحضور متصرف لواء الطيبة جهاد المحاسيس، ومدير شباب اربد الدكتور حمزة العقيلي، وعدد من مدراء الدوائر الرسمية في اللواء وأبناء المجتمع المحلي.

وتحدث العقيلي خلال الجلسة عن رؤية الجائزة ورسالتها التي تتمثل في التميز بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني، والتوسع في نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية المختلفة.

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