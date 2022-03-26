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السبت، 26-03-2022 03:02 م

شتم رئيس بلدية إربد في مكتبه.. والكوفحي يكشف التفاصيل

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اليوم السبت، إن أحد الموظفين دخل الى مكتبه وبادر بشتمه وخلق فوضى داخل المكتب.اضافة اعلان


وأوضح الكوفحي، أنه يتابع منذ اليوم الأول لاستلامه مهامه سياسة الباب المفتوح، ويستقبل جميع المواطنين للاستماع لمطالبهم وشكواهم دون وجود أي تعقيدات، وأن هذا الأمر ينطبق على الموظفين بحيث لا يتم منع أي موظف من مراجعته في حال أراد عرض مظلمة أو مناقشته في أمور العمل.

وبين أن أحد الموظفين دخل مكتبه وقد بدا عليه علامات "عدم الإتزان"، حيث قام بالصراخ بصوت مرتفع داخل مكتبه دون إبداء الأسباب، مؤكداً أنه حاول الاستماع إليه وسؤاله عن طلبه إلا أنه استمر بالصراخ دون توضيح ما يريد.

ونوه إلى أن هذا الحدث لم يستمر لأكثر من دقائق معدودة، وعادت الأمور لطبيعتها بعد ذلك، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بهدف التأكد من سلامة الموظف كون أفعاله كانت غير متزنة وغير مفهومة، ولم يقم بالإفصاح عما يريد.

وبين أن العمل استمر بعد ذلك كالمعتاد، مشدداً على أن سياسة الباب المفتوح ستكون عنواناً للمرحلة المقبلة.


 




 

 


 

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