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الخميس، 03-03-2022 05:02 م

انطلاق رحلة سياحية في الكرك ضمن برنامج أردننا جنة

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الوكيل الاخباري - انطلقت من أمام مديرية سياحة الكرك، الخميس، رحلة سياحية تابعة لبرنامج "أردننا جنة"، بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير سياحة الكرك، الدكتور أمجد المعايطة، إن هذا البرنامج السياحي ساهم في زيادة أعداد الزوار لمدينة الكرك، الأمر الذي ساهم بتنشيط الحركة التجارية فيها، خصوصًا في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على القطاع السياحي بمختلف أنحاء المملكة.


وأضاف أن الوزارة، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، تعمل على زيادة أعداد المشاركين، والذي وصل إلى ما يزيد عن 150 ألف مشارك من مختلف أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن البرنامج يتيح للمشارك زيارة الوجهات السياحية كافة في مناطق الشمال والجنوب والوسط.


وأشار المعايطة إلى المناطق السياحية في محافظة الكرك المشمولة في هذا البرنامج هي موقع مدينة الكرك وقلعة الكرك التاريخية والمباني التراثية المجاورة للقلعة ووسط مدينة الكرك وسوق المدينة، بالإضافة إلى موقع مقامات وأضرحة الصحابة الواقعة وسط لواء المزار الجنوبي.


وجرى انطلاق الرحلة وفق إجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.


 




 

 


 

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