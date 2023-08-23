شرطة إربد تكرم الطالبة يقين زوكاري

الوكيل الاخباري - كرم مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة طالبة التوجيهي الكفيفة يقين زوكاري لتفوقها في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" وحصولها على معدل99 بالمئة.



وقالت الطالبة زوكاري عقب تكريمها بحضور والدتها إن العميد الكساسبة أشاد بجهودها وإنجازاتها ووصفها بالقدوة لبقية الطلاب والطالبات في تجاوز التحديات وتحدي الصعاب وتحويلها لفرص تفوق وإنجاز ، مؤكدا أن جهاز الأمن العام يعمل على تشجيع الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، بغية بناء جيل قادر على تحقيق التفوق والنجاح في مجتمع المستقبل.



من جانبها، عبّرت الطالبة زوكاري عن سعادتها وامتنانها للتكريم الذي حظيت به، مؤكدة أنه يعد حافزًا قويًا لمواصلة الجد والاجتهاد في مسيرتها الأكاديمية والمهنية المستقبلية.

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