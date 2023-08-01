بحث الجوانب الإجرائية لإنشاء مركز تدريب مهني في غرب اربد

الوكيل الإخباري - بحثت بلدية غرب اربد ومؤسسة التدريب المهني، اليوم الثلاثاء، الجوانب الإجرائية المتصلة بإنشاء مركز تدريب مهني يخدم مناطق غرب اربد.

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وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، خلال لقائه في مبنى البلدية ممثلين عن مؤسسة التدريب المهني، إن اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة تتعلق بقرار إنشاء مركز تدريب مهني في منطقة غرب اربد يخدم أكثر من 100 ألف شاب وشابة يضم جميع تخصصات مهنية وتقنية تؤهل خريجيها للالتحاق بسوق العمل.



وأشار البطاينة إلى أن مؤسسة التدريب المهني تعتزم شراء 5 دونمات في منطقة غرب إربد لإقامة لمركز ومشاغل لتدريب الطلبة، مؤكدا أن البلدية ستقدم الدعم اللوجستي الضروري لتأسيس المركز وضمان استمراريته، بينما تقدم المؤسسة الخبرة والتخصص في تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية وفقًا لاحتياجات سوق العمل في المنطقة.



وبين أن إنشاء مركز تدريب مهني في منطقة غرب اربد خطوة مهمة لتطوير قدرات الشباب ومهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة في ظل حالة ركود تشهدها التخصصات الأكاديمية المختلفة.



وفي سياق متصل أوضح البطاينة أن البلدية قررت إعادة تأهيل الطابق الأرضي في مبنى بلدية كفريوبا لتستخدمه مؤسسة التدريب المهني لعقد دورات تدريبية وتأهيلية مجانية لمدة سنة للطلاب للصف العاشر فما فوق لإكسابهم معارف ومهارات تمكنهم من الدخول لسوق العمل.



من جانبهما، أعرب المهندسان إبراهيم حماد، وإبراهيم الشدوح من مؤسسة التدريب المهني عن أملها بأن يرى المركز النور في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أهميته في خدمة التعليم الحرفي والتقني في المنطقة.



وأشادا بتعاون بلدية غرب اربد مع توجه المؤسسة لإنشاء مركز تدريب مهني متكامل في المنطقة يخدم ألوية قصبة اربد، والوسطية، والطيبة، والكورة، والأغوار، بالإضافة الى بلدات غرب اربد.