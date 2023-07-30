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لدغة من فرخ أفعى فلسطين تدخل طفلة للعناية الحثيثة في إربد

الأحد، 30-07-2023 10:53 ص

لدغة من فرخ أفعى فلسطين تدخل طفلة للعناية الحثيثة في إربد

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الوكيل الإخباري - تعرضت طفلة (10 سنوات) للدغة من فرخ أفعى فلسطين بمنطقة زخر غرب محافظة إربد، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.اضافة اعلان


وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم إدخال الطفلة إلى العناية الحثيثة في مستشفى الأميرة رحمة، وهو بانتظار نتيجة الفحص الطبي لتحديد إذا ما كانت بحاجة إلى المصل المضاد للدغة الأفعى من عدمه.

وحذر خبير الأفاعي المواطنين من التعامل مع الأفاعي أو الاقتراب من أماكن تواجدها وخاصة بين الأعشاب وعند الأشجار والحجارة، داعيا إلى عدم الإمساك بها لتجنب التعرض للدغ.

وبيّن الجيزاوي أن لديه كميات كافية من الأمصال المضادة للدغات أفعى فلسطين ولدغات العقارب لوجه الله تعالى ولخدمة المواطنين، داعيا إياهم للتواصل معه في حال رصد أفعى سامة أو التعرض لحالات لدغ من أفاعٍ خطيرة عبر الرقم (0799045985).

 




 

 


 

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