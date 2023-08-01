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الثلاثاء، 01-08-2023 08:56 م

محاضرة بلواء الكورة حول الأمن البيئي

نصائح-للحفاظ-على-البيئة


الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات دير أبي سعيد بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بلواء الكورة غربي إربد اليوم الثلاثاء، محاضرة حول الأمن البيئي وحماية البيئة بمشاركة 15 شابة من عضوات المركز .

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وتحدث رئيس قسم شرطة البيئة في إربد الرائد عبد الله خزاعلة، عن مفهوم البيئة ومصادر التلوث والمواد التي تساعد في تلوث البيئة ومدى خطورة التلوث البيئي من قبل المصانع وغيرها، وأهمية المحافظة على البيئة وعناصرها، لافتا إلى دور الشرطة البيئية في التوعية بهذا المجال.


وأشار إلى دور شرطة البيئة في المحافظة على الثروة الحيوانية والتشجيع على إعادة تدوير المخلفات البيئية لما لها فائدة على الفرد والمجتمع بشكل عام.

 




 

 


 

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