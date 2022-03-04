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الجمعة، 04-03-2022 04:22 م

شركة مياهنا تُحذر الأردنيين: السجن لمن يبيع الماء المخالف

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الوكيل الاخباري - حذرت شركة مياهنا الأردنيين من ارتكاب مخالفات يعاقب عليها قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014 بمدد تصل إلى العامين.اضافة اعلان


وقالت الشركة في تحذيرها إن قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2014 يعاب بالحبس من 4 أشهر - 2 سنة | غرامة من 3000-1000 دينار للمخالفات التالي:


بيع المياه أو هبتها أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون.


التصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي.


استعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون
الربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقة


 




 

 


 

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