5.8 مليون دينار لتأهيل شبكات مياه عين الباشا

الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري محمد النجار أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه ماضية في تنفيذ خططها الهادفة لرفع سوية التزويد المائي وتحسن كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد وتخفيض كلف الطاقة من خلال مشاريع الفارة ( FARA) لزيادة كميات المياه وتوفيرها للمواطنين.

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وأضاف خلال توقيعه اتفاقية إعادة تأهيل شبكات مياه لواء عين الباشا/ البلقاء بحضور أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة وعدد من مسؤولي قطاع المياه مع الشركة المنفذة للمشروع بقيمة (5,891) مليون دينار الممولة بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وتشمل المنحة تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وبناء خزانات جديدة في مناطق عين الباشا/ البلقاء.

وبيّن أن خطط الوزارة ستنعكس بشكل إيجابي وفاعل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وكذلك رفع كفاءة التزويد المائي وتحسين إدارة وتشغيل خدمات المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءة وصول المياه للمواطنين ضمن السعي الجاد للحكومة للإسراع بإنجاز مشاريع خفض الفاقد المائي في ظل ما تشهده المملكة من ظروف استثنائية انعكست بشكل مباشر على زيادة الأعباء على مختلف القطاعات الخدمية وخاصة المياه.



وشدد الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع في جميع المناطق بكفاءة عالية وفق أفضل المستويات للمحافظة على استدامة هذه المشروعات، مبينا أن ذلك يطيل عمر الشبكات ويحفظها من التلف وكذلك يحافظ على البنية التحتية وأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.



وثمن النجار الدعم الذي تقدمه الدول المانحة والصديقة لقطاع المياه خاصة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمشاريع خفض الفاقد، مؤكدا أن هذا الدعم هو ترجمة حقيقية للجهود التي يبذلها جلالة الملك مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحسين الخدمة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة له في مختلف نواحي ومناطق المملكة.



من ناحيته أوضح أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة أن هذا المشروع يتضمن إعادة تأهيل النظام المائي في لواء عين الباشا وإنشاء خزان مياه لتحسين التزويد المائي وتقليل الفاقد لزيادة الكميات المخصصة للمواطنين من خلال تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية ووصلات منزلية حديثة وتركيب وتشغيل أنظمة إدارة الضغط ومفاتيح خفض الضغط وعدادات وأجهزة مراقبة وقياس إضافة إلى بناء خزان جديد بسعة (1000) متر مكعب وتركيب نظام (SCADA) لمراقبة التزويد وضمان انتظام وصول المياه ومراقبة أي خلل إلكترونيا عن بعد.



وأضاف البطاينة أن الشركة ستباشر عملها خلال أسبوعين في الموقع ويستمر العمل لمدة عام ونصف (540) يوم حيث ستشمل الأعمال مناطق أم عليقة، حي الملك عبد الله، باب عمان، منطقة المضمار، الأقمار الصناعية وكذلك تعزيز التزويد المائي لمناطق أم نجاصة، أم سنيدانة، أم الدنانير، الحنو، إسكان الفروسية، التطوير الحضري، الخرشا، حي الأمير علي، عين الباشا/ المركز، حي حذيفة بن اليمان، مما سيلمس المواطنون من خلاله تحسنا نوعيا في التزويد المائي.



وأشار إلى أن المشروع الجديد سيشمل تقسيم مناطق التزويد إلى مناطق توزيع (Zone) ومناطق ضغوطات تتناسب وطبيعة الانسياب بدلا من الضخ بما يقلل من الفاقد ويطيل عمر الشبكات مؤكدا أن فاقد المياه سينخفض بعد إنجاز العمل في هذه المناطق مع تخفيض كلف استهلاك الطاقة.

وبيّن أن لدى الوزارة خطط للإسراع بإنجاز أعمال مشاريع خفض الفاقد في جميع مناطق المملكة.