شركس : ارتفاع إصابات كورونا لا يزال طفيفا

الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام في وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية، الدكتور غازي شركس، إن الارتفاع بعدد إصابات فيروس كورونا، لا يزال طفيفا.

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وأوضح شركس خلال تصريحات صحافية ، اليوم الخميس، أن الارتفاع بعدد إصابات ووفيات كورونا ونسب الفحوصات الإيجابية، بحاجة لمراقبة خلال الأسبوعين المقبلين؛ لمعرفة نمط الزيادة إن كانت ثابتة الصعود أم متذبذبة.



وقال " نأمل أن لا يكون الارتفاع شديدا بعد فتح بعض القطاعات وزيادة ساعات التجول الليلية وعودة التعليم الوجاهي"، مشددا على أنه وبناءً على المعطيات والنسب سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع "بدأ المنحنى الوبائي بالارتفاع في الأسبوعين الوبائيين الخامس والسادس، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والسير قدما بعملية التطعيم ضد الفيروس".



ونوه شركس إلى أن ذروة موجة كورونا سُجلت في الأسبوع 46 من العام الماضي، وبعده بدأ المنحنى الوبائي بالهبوط واستمر حتى الأسبوع الوبائي الثاني من العام الحالي، واستقر المنحنى في الأسبوعين الوبائيين الثالث والرابع.

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