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الجمعة، 14-10-2022 09:43 م

شقيق المتوفاة بحادث دوار الكيلو يكشف تفاصيل جديدة

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الوكيل الاخباري - توعد وليد الرشق شقيق السيدة التي توفيت في حادث نفق دوار الكليو، الجمعة، بأن لا يمر الحادث مرور الكرام.

وقال إن الحادث لن يمر مرور الكرام ولن يحل بفنجان قهوة، وهذا وعد مني أسأل الله أن يعينني عليه.

وأضاف الرشق عبر منشور على حسابه في “فيسبوك” بأنه وبحسب تقرير الدفاع المدني وإدارة السير وكاميرات المراقبة وشهادة الشهود فإن السائق المتسبب بوفاة شقيقته كان يقود سيارته بسرعة جنونية قدرت بـ 150-160 كلم بالساعة".

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