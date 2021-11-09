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الثلاثاء، 09-11-2021 04:15 م

شكاوى من نقص القمح البلدي

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- اشتكى مواطنون من نقص القمح البلدي المستخدم في المنازل والمخابز.

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وقال مواطنون لـ "الوكيل الاخباري" انهم باتوا يواجهون صعوبة بشراء القمح والخبز البلدي مؤخرا.

 

نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي قال بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" ان مخزون القمح البلدي يكفي الانتاج المحلي لأقل من شهر.

 

وأكد أن المخابز تعتمد بشكل كلي تقريبا على القمح المستورد مشيرا إلى ان الأردن يستورد نحو 70 ألف طن من القمح سنويا.

 

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي للقمح المستورد يكفي الأردن لـ 18 شهرا تقريبا.

 

وبين أن زراعة القمح محليا يتم في القرى والبوادي وتقوم الحكومة بشراء الانتاج بأسعار تفضيلية لتشجيع المواطن على الزراعة.

 

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تنسيب وزير الزراعة ببيع بذار القمح للمزارعين بسعر (450) ديناراً للطن، وبذار الشعير بسعر (370) ديناراً للطن، على أن تتحمّل الخزينة فرق الدعم الناتج عن ذلك.

ويأتي هذا القرار وفق الحكومة لغايات تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح والشعير وزيادة إنتاجهما.

 

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