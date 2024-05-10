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الجمعة، 10-05-2024 10:10 ص

جيش الاحتلال : نواصل القتال شرق رفح

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل القتال في حي الزيتون بمدينة غزة وفي الأحياء الشرقية لرفح جنوب القطاع.

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وأضاف جيش الاحتلال في بيان أنه" قضى على عدد من الخلايا المسلحة في معارك وجها لوجه وعبر الجو بالجانب الفلسطيني من معبر رفح".

 

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل سيطرته على معبر رفح لليوم الرابع ويمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.


بدورها، أكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، أن المعابر لا تزال مغلقة ولم يتم إدخال أية مساعدات لقطاع غزة، منذ اجتياح قوات الاحتلال لمحافظة ومعبر رفح، وإغلاق معبر كرم أبو سالم.


 




 

 


 

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