الجمعة 10-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 10-05-2024 10:01 ص

النفط يرتفع ويتجه لمكاسب أسبوعية

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني، وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6 بالمئة إلى 84.39 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.7 بالمئة مسجلة 79.82 دولار للبرميل.


وكانت أسعار النفط ارتفعت إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن كشفت بيانات اقتصادية أمس استئناف الصادرات والواردات الصينية النمو في نيسان بعد الانكماش في آذار، في إشارة إلى تحسن الطلب داخلياً وخارجياً.


 




 

 


 

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