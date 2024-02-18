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الأحد، 18-02-2024 07:04 ص

شكوى عدم دفع الأجور تحصد المرتبة الأولى بين الشكاوى العمالية خلال 2023 في الأردن

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الوكيل الإخباري - احتلت شكوى عدم دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل العام الماضي، حيث بلغت 4974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة للوزارة.

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ووفقاً ليومية الغد، شكلت شكوى عدم دفع الأجور نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13341 شكوى.


وأكدت وزارة العمل أن 8876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيد الإجراء.


وبلغ عدد الشكاوى المقدمة على منصة "حماية" العام الماضي بخصوص إنهاء الخدمة لعقد عمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 1105 شكاوى. 


وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 840 شكوى، وإجبار العامل على تقديم الاستقالة 283 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى إنهاء الخدمة لعقد عمل محدد المدة 530 شكوى. 

 

وأظهر التقرير، أن الشكاوى على المنصة بشأن تخفيض الأجور بلغ العام الماضي 307 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب 47 شكوى، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 157 شكوى، والشكاوى العمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار 79 شكوى، وبخصوص عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي/ خصم من الراتب 267 شكوى.


أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 682 شكوى، في حين أن عدد الشكاوى بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 137 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى بعدم إعطاء شهر إنذار 81 شكوى، واعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 762 شكوى.

 




 

 


 

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