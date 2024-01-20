السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 20-01-2024 04:49 م

أيام طبية مجانية في إربد

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الوكيل الإخباري - تقيم الجمعية الطبية السورية "سامز" بالتعاون مع جمعية علياء الأمل، ثلاثة أيام طبية مجانية، لجميع الجنسيات في محافظة إربد.

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ويشتمل اليوم الطبي الأول الذي يقام غدا الأحد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، داخل الجمعية الكائنة في شارع إيدون مقابل مسجد عبدالله التل، على اختصاصات باطني، وأنف وأذن.


ويشتمل اليوم الطبي الثاني الذي يقام يوم الاثنين على تخصصات الهضمية، والباطنية، والصدرية، فيما يشتمل اليوم الطبي الثالث، الذي يقام يوم الأربعاء، على تخصصات الباطنية، وأمراض الكلى، والروماتيزم.

 




 

 


 

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