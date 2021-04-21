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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد وعجلون اليوم

الأربعاء، 21-04-2021 09:14 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد وعجلون اليوم

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها في فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن مناطق محدودة في محافظتي اربد وعجلون لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان إن الفصل سيشمل في محافظة اربد موقع محول صالة ابو الذهب ومجاوريه، إضافة الى محول الشجرة الشرقي - طريق عمراوة في الرمثا وجميع مشتركي واحد وثلاثة فاز، موضحة ان الوقت المتوقع للإنقطاع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصرا.

 

وبينت الشركة ان الفصل سيشمل في محافظة عجلون مناطق: مطاحن الزغول ومجاوريها، منشار مقطش ومجاوريه، وعنجرة - الحي الشرقي ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.


 




 

 


 

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