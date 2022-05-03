صحة عجلون تنفذ جولات رقابية على الأسواق خلال عطلة العيد

الوكيل الاخباري - تنفذ مديرية صحة محافظة عجلون جولات رقابية مستمرة على الأسواق خلال عطلة العيد للتأكد من الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة .

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وقال مدير الشؤون الصحية الدكتور تيسير عناب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية ومن خلال كوادرها واللجان المختصة تعمل على تنفيذ خطتها التي اعدتها خلال عطلة عيد الفطر للرقابة على المؤسسات الغذائية والمحال التجارية، مشيراً إلى أن هناك عدة فرق صباحية ومسائية للتأكد من التزام المنشآت بالشروط الصحية وبرامج الرقابة الذاتية وتطبيق أنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء.



وبين، أن الخطة تتضمن أخذ عينات من المياه في المسابح ومحطات بيع المياه الصحية ومصادر الينابيع من أجل ضمان سلامتها وعدم تعرضها للتلوث حفاظاً على صحة المواطنين مع التركيز على مطاعم الشاورما والملاحم وأسواق بيع اللحوم والدواجن والعصائر .