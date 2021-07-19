صحف أجنبية: الملك سيلتقي هاريس وبلينكن غداً الثلاثاء

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية أجنبية، أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سيصل البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد ظهر الإثنين بتوقيت واشنطن.

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وسيشارك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اللقاء الذي سيجمع أول زعيم عربي بالرئيس الأميركي، حيث أعلن بلينكن أنه سينضم للاجتماع في تمام الساعة 2:30 بتوقيت واشنطن، أي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت عمّان.



وكشفت التقارير الإعلامية، أنه من المقرر أن يتناول جلالة الملك إفطار عمل مع نائب الرئيس كاملا هاريس في مقر نائب الرئيس، كما سيتلقي يوم غد الثلاثاء بوزير الخارجية الأميركي.



وفي ذات السياق، من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، فيما تعمل الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على تنسيق لقاء يجمع بايدن برئيس الوزراء نفتالي بينيت قريبا.