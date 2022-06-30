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الخميس، 30-06-2022 01:59 م

صدور الإرادة الملكية بالنظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية بالنظام المعدل لنظام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية، وتم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية التي صدرت الخميس.

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رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني، أكد أن النظام الآن أصبح منسجما مع أنظمة أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الأردنية والتي تعطي مدة 10 سنوات لعضو هيئة التدريس لتثبيت في الخدمة الدائمة والانتقال من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك.


وكانت هذه المدة قبل التعديل 8 سنوات الأمر الذي أدى إلى فقدان عدد لا بأس به من أعضاء الهيئة التدريسية لوظائفهم حكما.


وكانت جامعة البلقاء التطبيقية ومن خلال مجالس الحاكمية فيها نسبت بتعديل عدد من مواد النظام وخاصة تلك التي تحدد مدة التجربة التي يخضع لها عضو هيئة التدريس في الجامعة، وتحديد حالات انتهاء خدمة عضو هيئة التدريس حكما، وتحديد مدة الإجازة السنوية لعضو هيئة التدريس.



 




 

 


 

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