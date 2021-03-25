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الخميس، 25-03-2021 04:32 م

صرف قروض ادخار عاملي الجامعة الأردنية 4 نيسان

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الوكيل الاخباري -  وافقت لجنة إدارة صندوق ادخار العاملين بالجامعة الأردنية على صرف قروض الادخار، اعتبارا من 4 نيسان المقبل، وبحد أعلى مقداره 1000 دينار لكل مقترض، وللمقترضين بطريقة المرابحة الإسلامية بحد أعلى 4 الاف دينار، وذلك وفق أسس وتعليمات القروض الصادرة عن مجلس عمداء الجامعة.
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وأعلنت الجامعة، في بيان اليوم الخميس، أن تقديم القروض سيكون على المنصة الالكترونية التي تم تجهيزها مسبقا لهذه الغاية، وبالتنسيق والتعاون مع وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة، ودائرة الأمن الجامعي.

وارتأت الجامعة أن يكون التقديم في مجمع القاعات الإنسانية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، مع التقيد بشروط واجراءات الصحة والسلامة العامة وأوامر الدفاع، بحيث لا يزيد عدد المتواجدين للتقديم عن 20 شخصا، وذلك حفاظا على صحة العاملين المتقدمين من تشكل التجمعات.


 




 

 


 

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