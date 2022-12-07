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صلح عمان تتسلم التقارير الطبية لتعطل 9 من مصابي حادثة اللويبدة

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الأربعاء، 07-12-2022 11:18 ص

صلح عمان تتسلم التقارير الطبية لتعطل 9 من مصابي حادثة اللويبدة

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الوكيل الإخباري - حدد المركز الوطني للطب الشرعي مدة التعطل لمصابي حادثة انهيار مبنيين اثنين في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمان، وقدم تقاريره الطبية للهيئة القضائية المختصة بالنظر في القضية لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة.

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وعقدت المحكمة جلستها القضائية رقم 25 في القضية، وطلب وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم الثلاثة إمهالهم للاطلاع على تقارير المركز الوطني، وقررت المحكمة رفع الجلسة حتى يوم الثلاثاء المقبل.


وحددت تقارير المركز الوطني فترة التعطل للمصابين التي تراوحت بين أسابيع وحتى سنة كاملة، ويبلغ عدد المصابين في الحادثة تسعة أشخاص.


واستمعت المحكمة لبينات النيابة العامة كاملة التي بلغت 31 بينة، من بينها تقرير الخبراء الخمسة، والذين حددوا أسباب انهيار المبنى الرئيس بأعمال الصيانة التي كانت تجري في ذلك اليوم في طابق التسوية، وإزالة عمود الوسط فيها.


وبدأت المحكمة النظر في القضية يوم 25 أيلول الماضي، بعد انهيار بناية سكنية مؤلفة من عدة طوابق، وسقطت على بيت مستقل يجاورها في منطقة اللويبدة، ونجم عن هذه الحادثة وفاة 14 شخصا.


وأوقفت النيابة العامة على إثرها ثلاثة أشخاص، هم المشرف المسؤول عن المبنى، ومتعهد الصيانة، وفني، وأسندت لهم تهمة التسبب بالوفاة مكرراً 14 مرة، والتسبب بالإيذاء مكرر 9 مرات.


وأفرجت المحكمة عن المشتكى عليهم في القضية بعد أن انتهت فترة توقيفهم القانونية في مثل هذا النوع من القضايا، وكان المتهمون قد أنكروا التهم المسندة إليهم.

 




 

 


 

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