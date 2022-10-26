صُلح عمَّان تقرِّر إدانة شخص بالفساد وحبسه 4 أشهر

الوكيل الإخباري - قرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان حبس شخص لمدة 4 أشهر بعد إدانته بحصوله على جزء من قيمة استملاك منزل بعد الانتهاء من فتح وتعبيد شارع يدخل ضمن مشروع الاستملاك.

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وأعلنت المحكمة قرارها اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.



وأبطلت المحكمة استملاك العقار لأنَّه لم يكن للمنفعة العامة استنادا لقانون مكافحة الفساد، وألزمت الشخص المحكوم بإعادة المبالغ التي قبضها والبالغة قيمتها 70 ألف دينار كجزء من قيمة مبلغ العقار، وتضمينه قيمة الرسوم القضائية والإدارية.