الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

خلال4 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

الخميس، 13-10-2022 09:25 ص

الإفراج عن المشتكى عليهم الثلاثة بقضية انهيار مبنى اللويبدة

469312_1_1663751894


الوكيل الإخباري - قررت محكمة صلح جزاء عمان الإفراج عن الموقوفين الثلاثة في قضية انهيار بناية في منطقة اللويبدة والتي نجم عنها وفاة 14 شخصا وإصابة 9، وذلك لانتهاء مدة التَّوقيف قانونا.

اضافة اعلان


جاء ذلك في الجلسة السابعة للمحكمة في هذه القضية الخميس برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، قررت خلالها إخلاء سبيل صاحب المبنى المنهارة ومتعهد الصيانة وفني الصيانة، والموقوفين على ذمة القضية، والمسندة لهم تهم التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالإيذاء مكرر 9 مرات.


واستمعت المحكمة خلال الجلسة لشهادة طبيب شرعي في القضية ليصل عدد الشهود الذين استمعت لهم حتى الآن إلى 21 شاهدًا، وقدَّمت النيابة العامة حتى الآن 31 بينة في القضية.


يشار إلى أن القانون يمنع توقيف أيَّ مشتكى عليه في الجنح أكثر من شهر.


وستستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة لشهادة 6 خبراء في القضية بينهم 5 قدموا تقريرا يبينون به أسباب انهيار البناية المؤلفة من ثلاثة طوابق تشتمل على ست شقق سكنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
sss

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

8202224164341939719394

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

fffff

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

1665669214437

انتهاء فترة تسديد رسوم العضوية لانتخابات غرف الصناعة

أخبار متعلقة
bulding_destroy1-1-780x470

صلح عمّان تستمع لشهادة ناجين من انهيار اللويبدة من المستشفى

22831_4_1622552903

تفاصيل أحدث جلسات صُلح عمّان بقضية انهيار بناية اللويبدة

306794308_10224125143451013_2047573094319056234_n

كشف تفاصيل الحالة الصحية للطفلة ملاك

306920767_7990023801070478_4856951866548409928_n

جد الرضيعة ملاك يروي تفاصيل وجودها في مكان انهيار اللويبدة.. وقصة سماع صوت طفل

22

بدء الاستماع لشهود قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة

63208375171df

وزير الصحة يعود مصابي حادثة اللويبدة