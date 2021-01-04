صناعة الأردن تُطالب بحماية المنتج الوطني من الصناعات الخشبية

الوكيل الاخباري-

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طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير "الحكومة بضرورة العمل على كافة الأصعدة لحماية المنتج الوطني من الصناعات الخشبية في ظل انعدام اسس المنافسة مع المنتجات المستوردة وتغولها على الصناعة الوطنية."وأكد الجغبير خلال لقائه ممثلي قطاع الصناعات الخشبية والاثاث الأحد في غرفة صناعة الأردن، على" القدرات والجودة التي يمتلكها المنتج الأردني، مبديا سعيه الحثيث لمتابعة مختلف قضايا القطاعات الصناعية."وأعرب عن "أمله بأن يحمل العام الجديد انفراجاً لأزمة جائحة كورونا والتي أثرت على اداء الصناعة المحلية وعلى رأسها الصناعات الخشبية والاثاث."وقالت الغرفة في بيان صحفي الاثنين إنه تم خلال اللقاء "مناقشة تحديات القطاع، والقضايا المستجدة التي طرأت في ظل اعتبار الصناعات الخشبية والاثاث من القطاعات الأكثر تضرراً جراء جائحة، وما وصل اليه القطاع من تراجع مستمر في أداءه."