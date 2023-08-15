صناعة الأردن: توفر الزي المدرسي بأسعار مستقرة وكميات كافية

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أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، وفرة الزي المدرسي المصنع محلياً بكميات كافية وبأسعار مستقرة لمختلف الطلاب سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة.وقال قادري إن وفرة المخزون من الزي المدرسي يتوافق مع حجم الطلب المتوقع، إلى جانب الإمكانيات الإنتاجية الكبيرة للصناعة المحلية وقدرتها على سد احتياجات السوق المحلية.وثمن قرار وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بإلزامية المدارس الخاصة بشراء زيها من المصانع المحلية، مشيرا إلى جهود وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي في متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بشراء المنتج الوطني.ولفت إلى أن الجهود الرسمية التي تُبذل تتناغم مع تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية والتكاملية وعلى رأسها قطاع المحيكات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا استقرار أسعار الزي المدرسي وملحقاته بالسوق المحلية.واستشهد بتقارير دائرة الإحصاءات العامة التي أظهرت تسجيل مؤشر أسعار صناعة المنسوجات ضمن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأشار إلى أن القطاع لمس تحسن الطلب على الزي المدرسي مع قرب العام الدراسي الجديد، مع توقعات بارتفاعه بالأيام المقبلة، داعيا أولياء أمور الطلبة إلى التوجه لشراء مستلزمات الطلبة من الزي المدرسي، للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ قبل نهاية الشهر الحالي.