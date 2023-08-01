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الثلاثاء، 01-08-2023 02:26 م

التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي بصمة

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الوكيل الإخباري - رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" في مدرسة جمانة بنت أبي طالب التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا.

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وفي بيان للوزارة أعلن محافظة انطلاق فعاليات البرنامج في مراكز وزارة التربية والتعليم كافة والبالغ عددها 88 مركزاً بمشاركة 8800 من طلبة الصف التاسع الأساسي المشاركين في البرنامج، بحضور متصرف اللواء الدكتور سلطان الماضي وعدد من أبناء الأسرة التربوية والطلبة.


وأعرب خلال الحفل عن سعادته الغامرة بتواجده بين زملائه المعلمين وأبنائه الطلبة، وهم يفتتحون برنامجا وطنيا يحمل أجمل المعاني التي ترتبط بالانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية، ويسهم في بناء جيل واع بأهمية دوره المستقبلي، يمتلك مهارات الحياة، وقادر على العطاء باحتراف والمشاركة بفاعلية ومنافسة في الحياة.


وبين أن الخطة المستقبلية تتجه إلى التوسع في تنفيذ البرنامج سواء بطول الفترة الزمنية أو بزيادة عدد الطلبة المشاركين، ومضامين فعالياته، مؤكدا إيمان الجميع بأهمية هذا البرنامج في بناء شخصية الطلبة المشاركين.


وبين مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور أجمل طويقات أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية والوطن على حد سواء، واستثمار طاقات الطلبة، وكشف مواهبهم، وبناء جسور الثقة بينهم، وإبعادهم عن المؤثرات السلبية، وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم، ومن أساليب الحوار وتقبل الرأي الآخر.


وأضاف أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في بناء شخصية الطالب بناء يعبر عن فكر التربية والتعليم في الفهم والفكر والسلوك الذي يصب في مصلحة الوطن من خلال العديد من الأنشطة المتنوعة: ( الثقافية والتطوعية والكشفية والإرشادية والفنية والرياضية) بالإضافة إلى قيم حقق والبرنامج المهني BTEC، محققين بذلك رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير العملية التعلمية التعليمية .

 




 

 


 

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