الجمعة 05-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-02-2021 10:36 م

صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباحا قياسية ومنافسة

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الوكيل الاخباري - أعلن صندوق الائتمان العسكري عن العوائد التي ستدفع لأصحاب الحسابات الإستثمارية المودعه لديه (التوفير و لأجل) عن النصف الثاني من عام 2020 بنسبة 2.5 % لحسابات التوفير و 5 % لأعلى شريحة للودائع الأجلة.

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هذا وصرح المدير العام للصندوق السيد أمجد عوني حجازي أن توزيع هذه النسب يأتي ترجمة للأداء القوي للصندوق في العام 2020 وتحقيقا للهدف الأساسي من المكرمة الملكية السامية بإنشاء الصندوق من خلال تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير للإرتقاء بالمستوى المعيشي لهم . 


 




 

 


 

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