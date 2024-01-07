صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباح النصف الثاني لعام 2023 بنسبة 6%

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، أنه سيتم توزيع الأرباح على الودائع للنصف الثاني للعام الماضي بنسبة 6% .



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وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إنه تم خلال النصف الأول من العام الماضي 2023 توزيع أرباح نسبة 5,5%، لكن اليوم بناء على قرار الهيئة الإدارية وتوجيه رئيس هيئة الأركان المشتركة سيقوم الصندوق بتوزيع أرباح على المودعين بنسبة 6% لكل من أودع مبلغ مدته عام كامل بغض النظر عن المبلغ، وهذه النسبة الأعلى في السوق المصرفي.



وأضاف أن الصندوق صرف 94 مليون دينار تمويلات جديدة في العام الماضي 2023، كما تم تقديم الخدمات لـ 17 ألف منتسب، بالإضافة إلى انضمام 12 ألف منتسب جديد للصندوق.



وبين أنه بات هناك 73 صراف آلي تابعة للصندوق موزعين على الوحدات العسكرية، وأنه تم البدء بوضعها في المناطق العامة أيضا، مشيرا إلى أن الصندوق افتتح فرعه الجديد في مدينة العقبة – وسط المدينة – شارع الرشيد.



وقال إن موازنة الصندوق للعام 2024 تم إقرارها الأسبوع الماضي، حيث تم رصد حوالي 104 مليون دينار للتمويلات في هذا العام .



وشدد شحادة على أن صندوق الائتمان العسكري مؤسسة مصرفية تعنى بخدمة أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث تم البدء منذ عامين بتشجيع أفراد القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين على الإيداع في الصندوق، مشيرا إلى أن لدى الصندوق هيئة رقابة إسلامية على الودائع والقروض، وممثل مقيم عن الإفتاء العسكري، ونحن على انضباط تام بأحكام الشريعة الإسلامية.



وأكد شحادة أن الصندوق يمنح ميزات لكل مودع، والحد الأدنى للودائع الاستثمارية تبلغ 1000 دينار، حيث بإمكان المودع ربطها كل 3 أشهر أو 6 أشهر أو خلال عام كامل.



وبين شحادة أن قبل شهر رمضان المبارك سيتم الإعلان عن إضافة منتجين جديدين للصندوق سيكونان بمثابة ابتكار مصرفي إسلامي يخدم أفراد القوات المسلحة.

المصدر : هلا أخبار