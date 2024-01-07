الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

صندوق دعم البحث العلمي يعلن بدء استقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية

الملك : الأردن يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة

قرار هام للسوريين المقيمين في الأردن

استشهاد حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بقصف الاحتلال على خانيونس

قرارات مجلس الوزراء

الملك يلتقي بلينكن ويحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب على غزة

الضمان: 5% نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2024

الاقتصاد والاستثمار النيابية: خدمة الدين العام التي يتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد

تدمرت بالكامل .. شاهد لحظة استهداف ناقلة جند صهيونية وسط قطاع غزة

السلطات الإيرانية تعتقل 32 شخصاً على خلفية تفجيري كرمان

عاجل

استشهاد حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف الاحتلال لخانيونس

الأحد، 07-01-2024 09:56 ص

صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباح النصف الثاني لعام 2023 بنسبة 6%

530366 (1)


الوكيل الإخباري- أكد مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، أنه سيتم توزيع الأرباح على الودائع للنصف الثاني للعام الماضي بنسبة 6% .

اضافة اعلان


وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إنه تم خلال النصف الأول من العام الماضي 2023 توزيع أرباح نسبة 5,5%، لكن اليوم بناء على قرار الهيئة الإدارية وتوجيه رئيس هيئة الأركان المشتركة سيقوم الصندوق بتوزيع أرباح على المودعين بنسبة 6% لكل من أودع مبلغ مدته عام كامل بغض النظر عن المبلغ، وهذه النسبة الأعلى في السوق المصرفي.

وأضاف أن الصندوق صرف 94 مليون دينار تمويلات جديدة في العام الماضي 2023، كما تم تقديم الخدمات لـ 17 ألف منتسب، بالإضافة إلى انضمام 12 ألف منتسب جديد للصندوق.

وبين أنه بات هناك 73 صراف آلي تابعة للصندوق موزعين على الوحدات العسكرية، وأنه تم البدء بوضعها في المناطق العامة أيضا، مشيرا إلى أن الصندوق افتتح فرعه الجديد في مدينة العقبة – وسط المدينة – شارع الرشيد.

وقال إن موازنة الصندوق للعام 2024 تم إقرارها الأسبوع الماضي، حيث تم رصد حوالي 104 مليون دينار للتمويلات في هذا العام .

وشدد شحادة على أن صندوق الائتمان العسكري مؤسسة مصرفية تعنى بخدمة أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث تم البدء منذ عامين بتشجيع أفراد القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين على الإيداع في الصندوق، مشيرا إلى أن لدى الصندوق هيئة رقابة إسلامية على الودائع والقروض، وممثل مقيم عن الإفتاء العسكري، ونحن على انضباط تام بأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد شحادة أن الصندوق يمنح ميزات لكل مودع، والحد الأدنى للودائع الاستثمارية تبلغ 1000 دينار، حيث بإمكان المودع ربطها كل 3 أشهر أو 6 أشهر أو خلال عام كامل.

وبين شحادة أن قبل شهر رمضان المبارك سيتم الإعلان عن إضافة منتجين جديدين للصندوق سيكونان بمثابة ابتكار مصرفي إسلامي يخدم أفراد القوات المسلحة.

 

المصدر : هلا أخبار 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63c3002e-6406-487f-8309-51e21d106bdb

صندوق دعم البحث العلمي يعلن بدء استقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية

9-1697534699

الملك : الأردن يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة

مبنى رئاسة الوزراء

قرار هام للسوريين المقيمين في الأردن

416063602_751455690349472_919690228797402764_n

قرارات مجلس الوزراء

ff

الملك يلتقي بلينكن ويحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب على غزة

120244112639584271622

الضمان: 5% نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2024

أخبار متعلقة
1

عملية الانزال الجوي استغرقت نحو ساعتين وانزلت المساعدات بدقة للمحاصرين

2

بدون كفيل وفترة سداد 3 سنوات.. تمويلات جديدة من صندوق الائتمان العسكري

1702213323956

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً كندياً