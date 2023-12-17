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الأحد، 17-12-2023 04:43 م

بدون كفيل وفترة سداد 3 سنوات.. تمويلات جديدة من صندوق الائتمان العسكري

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الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الائتمان العسكري، اليوم الأحد، تمويلات الخدمات والمنافع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بصيغة الإجارة الموصوفة بالذمة، وتشمل تمويل علاجي، وتمويل تعليمي، وتمويل فرحي.

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وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة، "إن اطلاق هذه المنتجات، يأتي في إطار مسؤوليتنا تجاه تقديم تجربة مصرفية تتناسب مع أساليب حياة المستفيدين واحتياجاتهم المتنوعة من خلال متابعتنا الحثيثة للتغذية الراجعة من العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية".


ويوفر التمويل العلاجي، تقسيط جميع الخدمات العلاجية والعمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية، أما التمويل الفرحي فيستطيع المستفيد من خلاله تمويل تكاليف صالات الأفراح والقاعات في الفنادق، كما يمكن التمويل التعليمي، تقسيط الرسوم الدراسية للمدارس والكليات والجامعات الحكومية والخاصة.


ويتيح التمويل، تقسيط الخدمات للمستفيد نفسه أو أقاربه من الدرجة الأولى وعلى فترة سداد تصل إلى 3 سنوات وبعائد إجارة منافس وبدون كفيل وبشروط ميسرة.


ويسعى الصندوق إلى مواكبة التحديث المستمر وتطوير المنتجات والخدمات بما يخدم المستفيدين وتطلعاتهم.

 




 

 


 

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