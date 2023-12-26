عملية الانزال الجوي استغرقت نحو ساعتين وانزلت المساعدات بدقة للمحاصرين

الوكيل الإخباري- وصف الفريق الاعلامي التابع لاذاعة الأمن العام تفاصيل مشاركته في عملية الانزال الجوي التي نُفذت بالتعاون مع القوات المسلحة - سلاح الجو - مساء الأحد الماضي في قطاع غزة

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الرائد أحمد الفاعوري اوضح في حديث لاذاعة الأمن العام اليوم الثلاثاء ان الرحلة استغرقت نحو 40 دقيقة للوصول الى سماء غزة و استمرت لنحو ساعتين .واشار الفاعوري أن الطائرة العسكرية قامت بعمليات دوران فور وصولها لسماء غزة لتحديد الموقع المناسب لكل صندوق من المساعدات بدقة.ووصف الفاعوري المعنوية العالية التي يتمتع بها افراد القوات المسلحة -سلاح الجو - خلال كل خطوة من تجهيز المساعدات حتى إنزالها بدقة.من جهته، أوضح المصور في إذاعة الأمن العام، محمد أبو زيد، أن عدسته عجزت عن التقاط جمال اللحظات منذ انطلاق الطائرة بكل دقة للوصول إلى سماء غزة، مشيرًا إلى المعنوية العالية التي تمتع بها أفراد القوات المسلحة.وختم الفريق الإعلامي بإذاعة الأمن العام بالتأكيد على أن هذه العملية تعتبر واحدة من أعظم الواجبات التي قاموا بها في عملهم، مؤكدين أن "الصورة تغني عن الآف الكلمات".وكانت قد نفّذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتوجيهات ملكية مساء الأحد إنزالاً جوياً إغاثياً لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.وبين مصدر عسكري مسؤول أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.