صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

الوكيل الإخباري - دفع صندوق الزكاة مبلغ 70 ألف دينار عن 90 غارمة مع إبراء ذمتهن المالية وكف الطلب عنهن، ضمن الدفعة السادسة عشر من برنامج أردن النخوة للغارمات.

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وأقر مجلس إدارة صندوق الزكاة في اجتماعه اليوم الاربعاء، الموازنة العامة للصندوق لعام 2022، والموافقة على عقد 25 ملتقى خيريا سيشمل جيوب الفقر بمبلغ مليون دينار، اضافة الى ترميم وانشاء عدد من المساكن.



وقدم عضو مجلس إدارة الصندوق الحاج محمد غازي أبو صوفة دعمًا ماليا لبناء عدد من المساكن، للأسر الفقيرة والمحتاجة، فيما قدم الحاج حامد التميمي عضو مجلس إدارة الصندوق دعمًا لإقامة مشاريع تأهيلية لصالح الأسر العفيفة.



وثمن الوزير الخلايلة جهود المحسنين والمزكين والمتبرعين، متقدما بالشكر والتقدير لهم على دعمهم للصندوق في مواصلة مسيرة الخير.

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