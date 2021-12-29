الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 29-12-2021 03:10 م

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

main_image5bbb942b1183c


الوكيل الإخباري - دفع صندوق الزكاة مبلغ 70 ألف دينار عن 90 غارمة مع إبراء ذمتهن المالية وكف الطلب عنهن، ضمن الدفعة السادسة عشر من برنامج أردن النخوة للغارمات.

اضافة اعلان


وأقر مجلس إدارة صندوق الزكاة في اجتماعه اليوم الاربعاء، الموازنة العامة للصندوق لعام 2022، والموافقة على عقد 25 ملتقى خيريا سيشمل جيوب الفقر بمبلغ مليون دينار، اضافة الى ترميم وانشاء عدد من المساكن.


وقدم عضو مجلس إدارة الصندوق الحاج محمد غازي أبو صوفة دعمًا ماليا لبناء عدد من المساكن، للأسر الفقيرة والمحتاجة، فيما قدم الحاج حامد التميمي عضو مجلس إدارة الصندوق دعمًا لإقامة مشاريع تأهيلية لصالح الأسر العفيفة.


وثمن الوزير الخلايلة جهود المحسنين والمزكين والمتبرعين، متقدما بالشكر والتقدير لهم على دعمهم للصندوق في مواصلة مسيرة الخير.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
617522881c14b

الغذاء والدواء تقدم 1000 استشارة خلال 2021

1636898880076397000

توجه حكومي لتمديد العمل بإعفاء الأراضي والشقق

306383_59_1628776417

الجغبير: الفوسفات شركة وطنية ذات حضور اقتصادي كبير

1640783089954

الحنيطي يبحث التعاون الثنائي مع قائد الحرس الأميري القطري

w

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

1220212813404652370903

التدريب المهني توقع اتفاقية لتدريب وتشغيل الشباب

أخبار متعلقة
1120211474234305015369

تحذير من مركز الأزمات حول الحالة الجوية التي تسود المملكة

1-1469659

الخصاونة يؤكد على أهمية مواصلة دعم استضافة اللاجئين في الأردن

259408

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

image

الأردن يسلم فلسطين مطلوباً بجريمة قتل منذ عام 2012

8-9-1536x1024

ولي العهد يزور مركز القيادة الوطني في الدوحة - صور

رجال شرطة يزيلون بسطة من أحد شوارع مدينة كفرنجة - (الغد)

حملات شاملة لإزالة البسطات العشوائية في عجلون