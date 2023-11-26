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الأحد، 26-11-2023 11:33 م

الأمانة تنشر إرشادات لتجنب حدوث السيول خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - نشرت أمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، مجموعة من التحذيرات لأهالي مناطق العاصمة، تحسبًا لحدوث أي طارئ جراء المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة غدًا الإثنين.اضافة اعلان


ودعت الأمانة في منشور لها عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تفقد المضخة الغاطسة لمياه الامطار في الطوابق السفلية والتسوية للمباني والمحلات التجارية، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

كما طالبت التجار باتخاذ إجراءات وقائية لحماية البضائع والمتاجر من مياه الامطار، وعدم القاء النفايات والانقاض عشوائيا لتجنب إغلاق شبكة تصريف مياه الأمطار.

كما أشارت إلى ضرورة تأمين مواد البناء تجنباً لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وعدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق.

وشددت على ضرورة تثبيت الاجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل الواح الزينكو واللوحات الاعلانية.

للمساعدة يرجى التواصل على أرقام هواتف مركز الاتصال الموحد 102
117180.

 




 

 


 

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