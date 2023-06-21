صندوق المعونة الوطنية يوضح حول صرف الرواتب

الوكيل الاخباري - قالت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، الأربعاء، أن الصندوق بدأ بتحويل رواتب المنتفعين من برامجه، عن شهر حزيران عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرفات الآلية، على أن يتم الانتهاء من تسليم الرواتب قبل عيد الأضحى.



وبينت شنيكات أن عملية تسليم رواتب المنتفعين لشهر حزيران، جرت قبل موعدها المحدد؛ لتلبية احتياجات المنتفعين ومصروفاتهم الإضافية خلال العيد؛ ما يسهم بتخفيف الأعباء عن 220 ألف أسرة منتفعة من الصندوق.

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