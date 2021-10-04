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الإثنين، 04-10-2021 10:26 ص

صندوق المعونة لـ الوكيل: لا يوجد دفعة ثانية من الدعم النقدي لشهر ايلول

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مصدر مسؤول في صندوق المعونة الوطنية، اليوم الاثنين ان المعونة لشهر أيلول توزعت بالكامل، ولا يوجد دفعة ثانية.

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وقال المصدر بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن مخصصات المعونة الوطنية الدعم النقدي عن شهر أيلول، للأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية إلى المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية ومكاتب البريد. 

 

وأضاف ان مجرد تحويل المخصصات إلى شركة البريد تصبح هي المسؤولة عن توزيعها للأسر المستفيدة.

 

واشار إلى أنه تم تحويل الدعم النقدي لـ 107 آلاف أسرة، بمبلغ شهري مقداره 8.600 مليون دينار.

 

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