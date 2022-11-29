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الثلاثاء، 29-11-2022 06:24 م

صندوق المعونة يحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

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 الوكيل الاخباري - احتفل صندوق المعونة الوطنية، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها الاحتفال، أن العاملين في مؤسسات القطاع العام يسهمون بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مثنية في الوقت ذاته على جهود موظفات الصندوق.

من جانبها، بينت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، دور الجميع في تنفيذ السياسات الوطنية الرامية لبناء منظومة تشاركية تستند على تفاهم مشترك لأهمية الحملة العالمية التي تنادي بوضع حد للعنف ضد النساء.

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