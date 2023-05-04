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الخميس، 04-05-2023 02:26 م

صندوق المعونة يطلق حملة اعرف لتحمي حالك

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الوكيل الإخباري- أطلق صندوق المعونة الوطنية حملة "اعرف لتحمي حالك" بهدف نشر التوعية بالهجمة التي يتعرض لها الصندوق من قبل صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي تدعي أنها تتبع للصندوق وتهدف للاحتيال على الأسر الفقيرة والمنتفعة منه.

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وقالت مديرة عام الصندوق ختام شنيكات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إنه جرى إطلاق الحملة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني عبر نشر نصائح أمنية ورسائل توعوية للمستفيدين من الصندوق، عن أهم إجراءاته، وطرق التواصل الرسمية خلال الأيام المقبلة لتجنب وقوعهم ضحية للاحتيال من خلال صفحات أو جهات تدعي أنها تابعة للصندوق.


وأشارت إلى أنه سيجري نشر رسائل توعوية على الصفحات الرسمية للصندوق والمركز وعلى منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع الصندوق الإلكتروني.
وأثنت الشنيكات على جهود المركز الوطني للأمن السيبراني في مساندة الصندوق بتصميم الحملة التوعوية.

 

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