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الأحد، 03-12-2023 04:17 م

صندوق المعونة يوضح حول صرف رواتب المنتفعين عن شهر تشرين الثاني الماضي

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة أن الصندوق قام بصرف رواتب المنتفعين عن شهر تشرين الثاني منذ الأربعاء الماضي.اضافة اعلان


وقال الصوالحة ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الصندوق قام بتحويل المخصصات المالية إلى الحسابات البنكية والمحافظ الآلية والصرافات الآلية.

وحول تأخر استلام بعض الأشخاص لمخصصاتهم المالية بيّن أن ذلك يعود بسبب وجود مشاكل لديهم في محافظهم وليس في تأخر الصرف، لافتا إلى أن عددهم قليل وهي حالات فردية.

يشار إلى أنه بإمكان المنتفعين المستفيدين استلام مستحقاتهم المالية عبر الطرق التي اعتادوا أن يستلموا من خلال كل شهر.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول موعد صرف الرواتب عن شهر تشرين الثاني الماضي.

 




 

 


 

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