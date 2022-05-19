صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 3 من مشروع الزمالة البرلمانية

الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الخميس، الدورة الثالثة من مشروع الزمالة البرلمانية، ضمن إطار التمكين السياسي للشباب عبر برامج عملية واطلاعهم على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

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ويقوم المشروع وفق الصندوق على تقديم مساعدين بحثيين للنواب، يتولون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين، أو القضايا التي يتم طرحها للمناقشة، بهدف تركيز الخدمة المقدمة في إطار دمج الشباب في الحياة السياسية.



ويهدف المشروع الى خلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية وإتاحة الفرصة أمامهم على التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.



ويستهدف المشروع الشباب ضمن الفئة العمرية (20 – 30 عاماً)، فيما يتم إعطاء الأولوية لتخصصات (العلوم السياسية، العلاقات الدولية، القانون، الاقتصاد، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية).



و سيتمكن المهتمون من التقدم للمشروع من خلال رابط إلكتروني، وحتى 10 حزيران/يونيو المقبل، حيث سيتم اختيار 75 شابا وشابة من مختلف المحافظات، يتلقون تدريبات عملية حول مهارات العرض والتقديم والتواصل، والحياة السياسية في الأردن، ومفاهيم الديمقراطية، ومهارات البحث، إضافة الى التدريب العملي داخل اروقة مجلس النواب.

