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الأحد، 21-04-2024 01:57 م

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق "فودكاست": قصتي مع الصندوق

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الوكيل الاخباري- يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية (فودكاست) بعنوان "قصتي مع الصندوق"، تزامنا مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.اضافة اعلان


ويأتي (الفودكاست) في ثماني حلقات تتناول عدد من قصص الشباب والشابات الذين استفادوا من البرامج والمشاريع المتنوعة التي ينفذها الصندوق منذ تأسيسه، حيث يتطرق هؤلاء الشباب لتجربتهم التي مروا بها وكيف كان أثر هذه البرامج والمشاريع عليهم.

وفي التفاصيل، تسلط الحلقات الضوء على قطاعات التدريب والارشاد الوظيفي ، التعليم والبحث العلمي، التطوع والمشاركة المدنية،ا لريادة المجتمعية ،تعليم ذوي الاعاقة، تكنولوجيا صناعة الالعاب الالكترونية ، والسياحة والمنتوجات التراثية، الريادة والحلول الوسيطة ، الريادة والتعليم ، ريادة الاعمال والتعليم، التعليم المهني ، الخدمة المدنية.

كما تستعرض هذه الحلقات قصص هؤلاء المستفيدين على مساحة الوطن والذين يمثلوا كافة محافظات المملكة، بدءًا من انضمامهم لمشاريع الصندوق، وانعكاسها على حياتهم الشخصية والعملية.

وسيتم تباعًا ، بث هذه الحلقات على صفحات الصندوق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتم التركيز على الأثر الذي حققه الصندوق من خلال هذه المشاريع والتي يسعى من خلالها الى تحقيق رؤية جلالة الملك في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا لدى قطاع الموارد البشرية الذي يعتبر الركن الأساسي والحقيقي في العملية التنموية بشكل عام.

الصندوق أول مبادرة تنموية أسست بإرادة ملكية عام 2001 كمؤسسة أهلية تهدف الى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة من خلال البرامج والمبادرات التي ينفذها.

 




 

 


 

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