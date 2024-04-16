الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات - أسماء

الوكيل الاخباري - أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة المفرق، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.



وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:



- الدكتور إبراهيم محمد الحسبان.



- لؤي بهجت سهاونة.



- الدكتور إسلام إبراهيم الشديفات.



- غزوه متروك العون.



- سليمان أحمد الخوالدة.



- المرحوم الدكتور فارس عبدالرزاق أشرق لبن، وتسلمتها ابنته الدكتورة روزا.



- المرحوم الدكتور عبدالقادر محمد عابد، وتسلمها ابنه يزن.



- الشركة الأولى لإنتاج البذور، وتسلمها المهندس صلاح طه أبو موسى.



- التقنيات الحديثة في زراعة اللوزيات والبستنة الشجرية، وتسلمها خلف مكحول السرديه، صاحب المشروع.



- مزارع الغدير النموذجية للخضار والفواكه، وتسلمها خضر محمد الحمايدة.



- شركة وتد الزراعية، وتسلمها مهند تيسير المناصير.



- جمعية أيادي البادية التعاونية الزراعية، وتسلمها رئيس الجمعية عياده كساب الشرفات.



- شركة الجزيرة للدواجن، وتسلمها مديرها الإداري سليمان حماد خزاعلة.



- شركة خيرات الشمال للدواجن، وتسلمها مالك الشركة خيرو ارشيد العرقان.



- جمعية مصح النور للأمراض الصدرية، وتسلمتها آيلين كولمان، مؤسسة الجمعية.



- مستشفى سارة التخصصي، وتسلمها مديرها هزاع محمد الشديفات.



- شركة سمنترا للإسمنت، وتسلمها أسامة أحمد عبدالحميد.



- مجموعة العملاق الصناعية، وتسلمها حسن علي الصمادي.



- الشركة الذهبية للصناعات الكيماوية، وتسلمها المدير العام المهندس غسان عزت الكيلاني.



- إذاعة "صوت جامعة آل البيت"، وتسلمها مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة المهندس ناصر عبدالله الشبيل.



- مجموعة باليريا – الأردن، وتسلمها الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط، فراس غازي بشارات.



- مشروع القرية السياحية رويال مون، وتسلمها مالك المشروع الدكتور معاذ فليح الخرشان.



- جمعية سيدات السرحان الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية مشاعل محمد السرحان.



- جمعية الكرام، وتسلمتها رئيسة الجمعية نجاح أحمد عويدات.



- جمعية سيدات الخالدية، وتسلمتها رئيسة الجمعية نصرة خلف الخالدي.

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