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الثلاثاء، 16-04-2024 05:23 م

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات - أسماء

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 الوكيل الاخباري - أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة المفرق، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:

- الدكتور إبراهيم محمد الحسبان.

- لؤي بهجت سهاونة.

- الدكتور إسلام إبراهيم الشديفات.

- غزوه متروك العون.

- سليمان أحمد الخوالدة.

- المرحوم الدكتور فارس عبدالرزاق أشرق لبن، وتسلمتها ابنته الدكتورة روزا.

- المرحوم الدكتور عبدالقادر محمد عابد، وتسلمها ابنه يزن.

- الشركة الأولى لإنتاج البذور، وتسلمها المهندس صلاح طه أبو موسى.

- التقنيات الحديثة في زراعة اللوزيات والبستنة الشجرية، وتسلمها خلف مكحول السرديه، صاحب المشروع.

- مزارع الغدير النموذجية للخضار والفواكه، وتسلمها خضر محمد الحمايدة.

- شركة وتد الزراعية، وتسلمها مهند تيسير المناصير.

- جمعية أيادي البادية التعاونية الزراعية، وتسلمها رئيس الجمعية عياده كساب الشرفات.

- شركة الجزيرة للدواجن، وتسلمها مديرها الإداري سليمان حماد خزاعلة.

- شركة خيرات الشمال للدواجن، وتسلمها مالك الشركة خيرو ارشيد العرقان.

- جمعية مصح النور للأمراض الصدرية، وتسلمتها آيلين كولمان، مؤسسة الجمعية.

- مستشفى سارة التخصصي، وتسلمها مديرها هزاع محمد الشديفات.

- شركة سمنترا للإسمنت، وتسلمها أسامة أحمد عبدالحميد.

- مجموعة العملاق الصناعية، وتسلمها حسن علي الصمادي.

- الشركة الذهبية للصناعات الكيماوية، وتسلمها المدير العام المهندس غسان عزت الكيلاني.

- إذاعة "صوت جامعة آل البيت"، وتسلمها مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة المهندس ناصر عبدالله الشبيل.

- مجموعة باليريا – الأردن، وتسلمها الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط، فراس غازي بشارات.

- مشروع القرية السياحية رويال مون، وتسلمها مالك المشروع الدكتور معاذ فليح الخرشان.

- جمعية سيدات السرحان الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية مشاعل محمد السرحان.

- جمعية الكرام، وتسلمتها رئيسة الجمعية نجاح أحمد عويدات.

- جمعية سيدات الخالدية، وتسلمتها رئيسة الجمعية نصرة خلف الخالدي.

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