الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات - أسماء

الوكيل الاخباري - أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة المفرق، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.
وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:
- الدكتور إبراهيم محمد الحسبان.
- لؤي بهجت سهاونة.
- الدكتور إسلام إبراهيم الشديفات.
- غزوه متروك العون.
- سليمان أحمد الخوالدة.
- المرحوم الدكتور فارس عبدالرزاق أشرق لبن، وتسلمتها ابنته الدكتورة روزا.
- المرحوم الدكتور عبدالقادر محمد عابد، وتسلمها ابنه يزن.
- الشركة الأولى لإنتاج البذور، وتسلمها المهندس صلاح طه أبو موسى.
- التقنيات الحديثة في زراعة اللوزيات والبستنة الشجرية، وتسلمها خلف مكحول السرديه، صاحب المشروع.
- مزارع الغدير النموذجية للخضار والفواكه، وتسلمها خضر محمد الحمايدة.
- شركة وتد الزراعية، وتسلمها مهند تيسير المناصير.
- جمعية أيادي البادية التعاونية الزراعية، وتسلمها رئيس الجمعية عياده كساب الشرفات.
- شركة الجزيرة للدواجن، وتسلمها مديرها الإداري سليمان حماد خزاعلة.
- شركة خيرات الشمال للدواجن، وتسلمها مالك الشركة خيرو ارشيد العرقان.
- جمعية مصح النور للأمراض الصدرية، وتسلمتها آيلين كولمان، مؤسسة الجمعية.
- مستشفى سارة التخصصي، وتسلمها مديرها هزاع محمد الشديفات.
- شركة سمنترا للإسمنت، وتسلمها أسامة أحمد عبدالحميد.
- مجموعة العملاق الصناعية، وتسلمها حسن علي الصمادي.
- الشركة الذهبية للصناعات الكيماوية، وتسلمها المدير العام المهندس غسان عزت الكيلاني.
- إذاعة "صوت جامعة آل البيت"، وتسلمها مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة المهندس ناصر عبدالله الشبيل.
- مجموعة باليريا – الأردن، وتسلمها الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط، فراس غازي بشارات.
- مشروع القرية السياحية رويال مون، وتسلمها مالك المشروع الدكتور معاذ فليح الخرشان.
- جمعية سيدات السرحان الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية مشاعل محمد السرحان.
- جمعية الكرام، وتسلمتها رئيسة الجمعية نجاح أحمد عويدات.
- جمعية سيدات الخالدية، وتسلمتها رئيسة الجمعية نصرة خلف الخالدي.
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