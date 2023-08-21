صور - لطف الله يحول دون وقوع كارثة حقيقية بعيار ناري في منزل مواطن بعمان

الوكيل الإخباري- رصد



كشف المواطن ليث الكلوب تفاصيل نجاته و اسرته من رصاصة طائشة اصابت احدى جدران منزله خلال احدى احتفالات التوجيهي في ماحص .



وبالتفاصيل قال الكلوب، عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر اثير "راديو هلا" ، أن اثناء تواجده مع اسرته بغرفة المعيشية سُمِع دوي انفجار مفاجئ ، ليتفاجوا برصاصة طائشة من سلاح اتوماتيكي اخترقت الزجاج وجدار الغرفة من احدى احتفالات التوجيهي في الشارع العام حيث سمع اصوات زمامير المركبات والهتافات .



قائلاً :" لولا حفظ الله كانت قد اصابت احد افراد الاسرة "



وأكد الكلوب أنه استجاب فورا للحادثة، حيث قام بالتواصل مع السلطات الأمنية واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامة عائلته.



وختم حديثه داعيا إلى الفرح بعيداً عن الاستهتار بارواح الاخرين ، حيث أكد أن نجاة عائلته كانت نعمة لا يمكن تجاوزها وأنه يجب على الجميع أن يأخذوا العبرة من تلك التجربة.

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