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الثلاثاء، 06-06-2023 12:32 م

صور نادرة من طفولة الاميرة رجوة آل سيف

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الوكيل الإخباري- تداولت صحف ومجلات سعودية صور طفولة ومراحل عمرية مختلفة من حياة زوجة ولي العهد الأميرة رجوة آل سيف بعدما ابهرت الجميع باطلالتها الناعمة في حفل الزفاف الملكي الذي اقيم يوم الخميس الماضي .

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وبينت صورة عشق الأميرة رجوة  لهواية ركوب الخيل منذ الطفولة ، حيث بدت سعيدة ومتألقة مايعكس الموهبة التي تمتلكها  في هذه الرياضة  منذ نعومة اظافرها .



أما الصورة الثانية، فتظهر الأميرة بزي التخرج من الجامعة بعد حصولها على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية  .

 



وعلق متابعون أن الأميرة رجوة كبرت ومازالت تحتفظ  بذات الملامح الناعمة التي كانت عليها في طفولتها الى حين زواجها بسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله  .




 

يذكر ان الاميرة رجوة ال سيف ولدت في الـ 28 نيسان 1994، وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكي.

 

 

 




 

 


 

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