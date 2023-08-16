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الأربعاء، 16-08-2023 09:17 ص

صور وفيديو - الأمن ينشر المزيد من التفاصيل حول إخماد الحريق في العقبة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة وبإسناد من مديريات  دفاع مدني الجنوب والشرطة والدرك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجمع الصناعي  والأشغال العامة ومؤسسة الموانئ أخمدت صباح اليوم حريقاً شب في مستودعين يحتويان على اطارات ورولات ورق وأجهزة كهربائية بمنطقة الشاطئ الجنوبي بمحافظة العقبة .

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واكد الناطق الإعلامي أنه وبالرغم من مساحة الحريق الواسعة ودرجات الحرارة  العالية  إلا أن الفرق المتخصصة استطاعت وبأقصى سرعة وجاهزية كبيرة واستعداد مسبق من الوصول لموقع الحريق وإخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمستودعات المجاورة والقريبة وبكل مهنية وكفاءة عالية، لا سيما أن عمليات مكافحة الحريق استمرت لعدة ساعات متواصلة، وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقة، في حين لم تقع أي إصابات بالارواح ، وتم  فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق .


وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من مرتبات الأمن العام بكافة تشكيلاته.

 


 


 




 

 


 

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