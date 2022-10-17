ضبط اعتداءات على المياه تزود 85 منزلا مقاما على أراضي الدولة

الوكيل الإخباري

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- ضبط العاملون في وزارة المياه والري، اعتداءات على خطوط مياه ناقلة تزود أكثر من 85 منزلا مقاما على أراضي الدولة بشكل مخالف، في محافظة الزرقاء، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.وقالت الوزارة، الاثنين، إنّ فرق التفتيش لدى إدارة مياه الزرقاء -مياهنا نفذت حملات تفتيشية في مناطق الضليل والحلابات الغربي وشارع الإسمنت الأبيض – حي أبو عبيد، حيث ضُبطت اعتداءات على خطوط ناقلة مياه الحلابات المزودة لمحافظات العاصمة عمّان والزرقاء إحداها قطر 2 إنش مسحوب من خط ناقل 8 إنش، وخط 1 إنش يتزود من خط 4 إنش، وخط قطر 2 إنش، بطريقة مخالفة وعلى مدار الساعة تزود أكثر من 85 منزلا؛ حيث فصل الاعتداءات بمرافقة كوادر مركز أمن الضليل - الزرقاء وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع لتحويل المخالفين للجهات المختصة.وأكّدت، أن فرقا تفتيشية ترصد أي اعتداء؛ والبحث عن كل من يثبت له علاقة بالأعمال والمخالفات المائية التي تؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المشتركين في هذه المناطق بالتعاون مع الجهات المختصة.وأهابت الوزارة، بالاستمرار بالتعاون معها والإبلاغ عن حالات العبث بالخطوط أو محاولة الاعتداء عليها على أرقام مركزها المجانية 117116 للحفاظ على كل قطرة ماء لتجاوز مختلف التحديات المائية.