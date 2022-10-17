الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

تعيينات في وزارة التربية - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

توقيع اتفاقية مالية بين روسيا وسوريا

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في نادي ضباط إقليم الشمال

الإثنين، 17-10-2022 03:22 م

ضبط اعتداءات على المياه تزود 85 منزلا مقاما على أراضي الدولة

image (67)


الوكيل الإخباري - ضبط العاملون في وزارة المياه والري، اعتداءات على خطوط مياه ناقلة تزود أكثر من 85 منزلا مقاما على أراضي الدولة بشكل مخالف، في محافظة الزرقاء، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، الاثنين، إنّ فرق التفتيش لدى إدارة مياه الزرقاء -مياهنا نفذت حملات تفتيشية في مناطق الضليل والحلابات الغربي وشارع الإسمنت الأبيض – حي أبو عبيد، حيث ضُبطت اعتداءات على خطوط ناقلة مياه الحلابات المزودة لمحافظات العاصمة عمّان والزرقاء إحداها قطر 2 إنش مسحوب من خط ناقل 8 إنش، وخط 1 إنش يتزود من خط 4 إنش، وخط قطر 2 إنش، بطريقة مخالفة وعلى مدار الساعة تزود أكثر من 85 منزلا؛ حيث فصل الاعتداءات بمرافقة كوادر مركز أمن الضليل - الزرقاء وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع لتحويل المخالفين للجهات المختصة.

وأكّدت، أن فرقا تفتيشية ترصد أي اعتداء؛ والبحث عن كل من يثبت له علاقة بالأعمال والمخالفات المائية التي تؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المشتركين في هذه المناطق بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأهابت الوزارة، بالاستمرار بالتعاون معها والإبلاغ عن حالات العبث بالخطوط أو محاولة الاعتداء عليها على أرقام مركزها المجانية 117116 للحفاظ على كل قطرة ماء لتجاوز مختلف التحديات المائية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202212175824878308075

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

1020221163527645014734

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

42022310157804941712

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

3a3ca323-57c0-49f3-8ea2-ba6bb60c1262

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

311478982_2928089894161877_1901082169160099800_n

حملة لتحسين وتجميل وإقامة الجداريات على مداخل مدينة مادبا

التهتموني-780x470

ورشة في وزارة النقل حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أخبار متعلقة
uiiZhsBV1YM0BNE5YYdMD3421srI8cpbrjOxFFlg

المياه: إصدار فواتير المياه شهريا سيخفض قيم الفواتير

WhatsApp Image 2022-10-17 at 12.57.33 PM

إصابة بتدهور صهريج محروقات على طريق المطار

WhatsApp Image 2022-10-16 at 3.24.40 PM

حريق كبير بأحد المستودعات في البيادر - فيديو

6238df7891922

اجتماع عربي في عمّان الأحد يركز على تعزيز الأمن الغذائي

Wall-cracks-Cover-27-12-ar

أمانة عمان: أخلينا 16 مبنى تعرض لتشققات منذ بداية العام

137561_1_1577803775

دعوة مرشح لاستكمال إجراءات التعيين بوزارة المياه