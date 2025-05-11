أرقام جديدة: الصادرات الوطنية تتجاوز 1.3 مليار دينار

11:09 ص

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الوكيل الإخباري- حققت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات والألبسة والأسمدة نموًا حتى نهاية شهر شباط الماضي، لتشكّل داعمًا رئيسيًا في ارتفاع الصادرات الوطنية. اضافة اعلان





ونمت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها لنهاية شباط الماضي بنسبة 2.8% لتصل إلى 257 مليون دينار، مقارنة بـ 250 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.



وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات، ارتفعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات لنهاية شهر شباط الماضي بنسبة 49.5%، لتسجل 154 مليون دينار مقارنة بـ 103 ملايين لنفس الفترة من العام السابق.



وارتفعت صادرات المملكة من الأسمدة لنهاية شباط الماضي بنسبة 8.8% لتصل إلى 123 مليون دينار، مقابل 113 مليونًا للفترة نفسها من العام الماضي.



في الوقت ذاته، انخفضت صادرات المملكة من البوتاس الخام لنهاية شباط الماضي لهذا العام بنسبة 13.4% وصولًا إلى 71 مليون دينار مقابل 82 مليونًا للفترة المقابلة من العام الماضي، والفوسفات بنسبة 20.9% لتبلغ 68 مليون دينار مقارنة بـ 86 مليونًا للفترة نفسها من العام السابق.



كما انخفضت الصادرات الوطنية من محضّرات الصيدلة لنهاية شباط الماضي بنسبة 23.8%، وصولًا إلى 64 مليون دينار مقابل 84 مليونًا للفترة نفسها من العام الماضي.



يُشار إلى أن الصادرات الوطنية للمملكة ارتفعت حتى نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 8.1% لتبلغ قيمتها 1.309 مليار دينار، مقابل 1.211 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.



وتُعرَف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.



