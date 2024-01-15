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الإثنين، 15-01-2024 09:09 ص

ضبط سائق يقود بسرعة 175 كم / ساعة على طريق الأزرق

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الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع مجموعة من الحوادث المرورية والمخالفات الخطرة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة ماضية . 

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وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري  انها تعاملت مع 3 حوادث مرورية لم ينتج عنها اي اصابات .

حيث افادت الدوريات يوم أمس بوقوع حادث تدهور لمركبة على طريق اربد / عمان  ، كما وقع حادث تصادم بين  مركبتين على طريق الجيزة .

واضافت الدوريات انها تعاملت مع حادث تصادم على طريق الممر التنموي باتجاه عمان  ولم ينتج عن الحادث اصابات .

وضبطت الدوريات سائق يقود بسرعة 90-175  كم / ساعة على طريق الازرق وتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقه

 




 

 


 

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