ضبط سائق يقود بسرعة 175 كم / ساعة على طريق الأزرق

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع مجموعة من الحوادث المرورية والمخالفات الخطرة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة ماضية .
وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري انها تعاملت مع 3 حوادث مرورية لم ينتج عنها اي اصابات .
حيث افادت الدوريات يوم أمس بوقوع حادث تدهور لمركبة على طريق اربد / عمان ، كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الجيزة .
واضافت الدوريات انها تعاملت مع حادث تصادم على طريق الممر التنموي باتجاه عمان ولم ينتج عن الحادث اصابات .
وضبطت الدوريات سائق يقود بسرعة 90-175 كم / ساعة على طريق الازرق وتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقه