4 اصابات بـ 4 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 4 حوادث مرورية نتج عنها 4 اصابات بين المتوسطة والبالغة . اضافة اعلان





حيث اشارت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري الى وقوع حادث تصادم بين تريلا ومركبة خصوصي على الطريق الخلفي للعقبة يوم أمس نتج عنه اصابتين احداها وصفت بالمتوسطة و أخرى بالغة



واضافت انها تعاملت مع تعطل مركبة تقل ركابا على الطريق الصحراوي ، وتم تأمين الركاب وازالة العائق المروري .



كما تعاملت مع حادث تصادم مركبتين على طريق المفرق - الزرقاء نتج عنه اصابة متوسطة وتم اسعافها من قبل كوادر الدفاع المدني



ووقع حادث تصادم على طريق معان نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها من قبل كوادر الدفاع المدني



ونوهت الدوريات جميع السائقين الى توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة وضرورة تفقد المركبة وجاهزيتها لاستقبال المنخفض الجوي خلال الايام القادمة كتفقد ماسحات الزجاج والتدفئة وتأمين سائل مانع للتجمد في المركبة





