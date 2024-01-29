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الإثنين، 29-01-2024 12:15 م

ضبط متسوّلة لديها خادمة في عمان

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن فرقها الميدانية تمكنّت من ضبط متسولة بالغة في إحدى مناطق العاصمة تبين أنها لديها خادمة .  اضافة اعلان


ولفتت الوزارة، في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام، اليوم الإثنين، أن حالات التسوّل التي يتم ضبطها تثبت بعد التدقيق على واقع أسر المتسولين أنهم مقتدرين مالياً، ويمتهنون التسوّل من خلال استدرار تعاطف المواطنين، و ايهامهم بالفقر والعوز. 

ونوّهت أن مكافحة التسوّل التي تقوم بها الوزارة تعتمد على وعي المواطن الأردني، وضرورة توجيه المساعدات للجهات الخيرية التي تعمل إلى ايصالها لمستحقيها من الأسر الفقيرة والعفيفة، وتستقبل الوزارة كذلك الملاحظات الواردة اليها المتعلقة بالمتسولين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (0793344330) والواتس آب. 

وأضافت أن الوزارة تعمل من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة إلى مكافحة التسوّل، واجراء المقتضى القانوني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

 




 

 


 

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